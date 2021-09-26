С воздушными шариками и плакатом: в России торжественно открыли деревянный уличный туалет

В российском Ангарске состоялось торжественное открытие туалета для водителей автобусов, следующих по маршруту №7. По этому случаю деревянную кабинку украсили воздушными шариками.

Сообщение о счастливом событии опубликовали на сайте местного союза водителей общественного транспорта. Открытие туалета шутливо назвали "презентацией".

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Хотя сама деревянная кабинка на конечной остановке маршрута стала подарком для водителей от перевозчика, денег на рукомойник уже не хватило. Его водители устанавливали за собственные деньги.

Туалет назначили специально для водителей. В то же время пассажиры ним, очевидно, пользоваться не смогут.

Реакция журналиста Варламова

Журналист Илья Варламов отметил, что логично было установить нормальный теплый общественный туалет для всех. И рукомойник должен быть в помещении.

Представьте себе ситуацию: в автобусе одновременно скрутило живот у водителя и пассажира. И если водитель на остановке хотя бы может спрятаться в этой будке, то пассажир экстренно бежит ср**ь в лес,

– заявил Варламов.

Журналист отметил, что установить этот туалет должна местная власть за собственные деньги. Уборочные должны быть чистыми и бесплатными.

В то же время в России, по словам Варламова, это все еще экзотика.

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Сообщение с телеграма Babr Mash:

В Ангарске торжественно открыли туалет на автобусной остановке.

Сообщение о радостном событии появилось в местной официальном союзе водителей общественного транспорта. Но касается оно не всех – только тех, кто трудится на 7-м маршруте.

Сама церемония проходила как положено – торжественно, с шариками. Вот только рукомойник во все эти удобства не входил и водителям пришлось соорудить его самостоятельно.