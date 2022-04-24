Возились на огороде: под Запорожьем в результате вражеских артиллерийских обстрелов погибли 3 человека

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления на территории Украины. В результате артиллерийских обстрелов врага вблизи Запорожья погибли трое гражданских.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА вечером 23 апреля. Отмечается, что в то время мирные жители просто возились в огороде.

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Жертвы войны в Запорожье

Около 14:00 23 апреля оккупанты нанесли артиллерийский удар по поселку Каменское Васильевского района Запорожье. В результате обстрела пострадали гражданские.

В результате артиллерийских обстрелов России погибли трое мирных жителей. Они в то время возились на огороде,

– сообщили в Запорожской ОВА.

Кроме того, в тот же день стало известно о вражеском обстреле "Градами" и артиллерии поселка городского типа Железнодорожное и села Староукраинка Гуляйпольской территориальной громады. В результате огня оккупантов было повреждено в общей сложности 8 домов.

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