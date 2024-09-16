Россияне нанесли удар по собственным подразделениям возле Агрегатного завода в Волчанске, – ОТГ "Харьков
Источник:ОТУ "Харьков
Российские военные за прошедшие сутки в районе Волчанска один раз пытались осуществить штурм. В целом на Харьковщине ситуация не изменилась и дальше остается сложной.
Наши военные за минувшие сутки на Харьковщине выбили из боя 85 оккупантов, "задвохсотили" – 22, 61 враг ранен, двое оккупантов сдались в плен.
Смотрите также Украинские военные устроили россиянам "катастрофу" на Харьковщине
Что происходит на Харьковщине
Оперативно-тактическая группировка "Харьков" сообщила, что наши Силы обороны продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск. В частности, враги:
- в районе населенного пункта Глубокое: осуществляли одиночное перемещение личного состава (чтобы пополнить текущий некомплект на передовых позициях), проводили инженерную разведку маршрутов выдвижения, пытались отыскать новые маршруты для осуществления мероприятий логистического обеспечения;
- возле Лукьянцев: наращивают систему связи, проводят мероприятия логистического обеспечения.
В Волчанске противник в вечернее время в северной части города предпринял попытку доставить личный состав с применением автомобильной техники, которую, в результате огневого поражения, было уничтожено. Применил РСЗО по районам, прилегающим к Агрегатному заводу, чем нанес потери собственным подразделениям,
– рассказали в ОТГ "Харьков".
Также военные сообщили, что в районе населенного пункта Тихое враг завел личный состав на передовые позиции, основное внимание сосредоточил на осуществлении воздушной разведки, чтобы обнаружить подразделения Сил обороны Украины.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 6 КАБов, 36 ударов дронами-камикадзе и осуществили 372 обстрела позиций Сил обороны Украины.
Заметьте. 1 сентября 2024 года россияне пытались прорваться на Агрегатный завод. Ведь там как минимум с середины июня остаются заблокированными российские оккупанты. Сначала их было ориентировочно 40, однако там есть потери и раненые.
Силы обороны Украины повредили и уничтожили 42 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 3 артиллерийских системы,
- 3 автомобиля,
- 4 единицы специальной техники,
- 32 беспилотника.
Наши военные уничтожили 43 укрытия для личного состава, 1 место хранения боеприпасов, 2 стартовые площадки запуска беспилотников.