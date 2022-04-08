Возле Александровки снова прошли бои: ВСУ дали отпор оккупантам

Продолжаются 44 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. На Южнобужском направлении враг в который раз пытался продвинуться.

Вблизи Александровки оккупанты вели боевые действия, пытаясь нанести огневой удар нашим Вооруженным Силам. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 8 апреля.

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Ситуация на Южнобужском направлении

В районе населенного пункта Александровка оккупанты 8 апреля вели боевые действия. Они пытались оказать огневое влияние, чтобы нанести поражение подразделениям Вооруженных Сил Украины.

Впрочем, наши военные успешно отбили атаку врага. Оккупантам в очередной раз не удалось достичь своей цели.

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