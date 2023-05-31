Об этом 24 Каналу сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он назвал главную причину.
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Интенсивность огня не снизилась
За последние сутки возле Бахмута произошло 2 боестолкновения. Это связано с тем, что оккупанты проводят ротацию: отводят подразделения наемников ЧВК "Вагнера", а заводят подразделения регулярных российских войск. В частности, воздушно-десантные и мотострелковые подразделения.
Все эти действия враг прикрывает огнем, то есть интенсивность не снизилась. За прошедшие сутки он 343 раза наносил удары по нашим позициям и совершил один авианалет,
– сообщил спикер.
Сергей Череватый о ситуации возле Бахмута: смотреть видео
Но и украинские защитники не остаются без ответа – уничтожают врага огнем всеми силами и средствами. За минувшие сутки ликвидировали 78 оккупантов, 121 ранили. Уничтожили САУ "Гиацинт", зенитную пушку С-60, противотанковый ракетный комплекс, 2 склада с боеприпасами, склад с горюче-смазочными материалами и 3 пункта управления.
Ситуация возле Бахмута: последние новости
- Ситуация возле Бахмута остается напряженной, но контролируемой ВСУ. Украинские силы проводят оперативные действия на флангах и достигают определенных результатов.
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский поделился видео, где бойцы 3 штурмовой бригады выбивают россиян из окопов, которые они долгое время рыли на подступах к Бахмуту. В результате операции удалось ликвидировать нескольких оккупантов и уничтожить их укрепрайоны.
- Британская разведка пишет, что Россия с начала мая 2023 года все больше уступает украинцам в войне и вынуждена реагировать на наши действия. Массированные ночные ракетные обстрелы мирных городов Украины тоже не дают оккупантам добиваться целей.