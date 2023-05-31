Об этом 24 Каналу сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он назвал главную причину.

Смотрите также Важная карта в игре за власть в России: что ждет вагнеровцев после выхода из Бахмута

Интенсивность огня не снизилась

За последние сутки возле Бахмута произошло 2 боестолкновения. Это связано с тем, что оккупанты проводят ротацию: отводят подразделения наемников ЧВК "Вагнера", а заводят подразделения регулярных российских войск. В частности, воздушно-десантные и мотострелковые подразделения.

Все эти действия враг прикрывает огнем, то есть интенсивность не снизилась. За прошедшие сутки он 343 раза наносил удары по нашим позициям и совершил один авианалет,

– сообщил спикер.

Сергей Череватый о ситуации возле Бахмута: смотреть видео

Но и украинские защитники не остаются без ответа – уничтожают врага огнем всеми силами и средствами. За минувшие сутки ликвидировали 78 оккупантов, 121 ранили. Уничтожили САУ "Гиацинт", зенитную пушку С-60, противотанковый ракетный комплекс, 2 склада с боеприпасами, склад с горюче-смазочными материалами и 3 пункта управления.

Ситуация возле Бахмута: последние новости