Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він назвав основну причину.
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Інтенсивність вогню не знизилася
За останню добу біля Бахмута відбулося 2 боєзіткнення. Це пов'язано з тим, що окупанти проводять ротацію: відводять підрозділи найманців ПВК "Вагнера", натомість заводять підрозділи регулярних російських військ. Зокрема, повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи.
Всі ці дії ворог прикриває вогнем, тобто інтенсивність не знизилася. За минулу добу він 343 рази завдав ударів по наших позиціях і здійснив один авіаналіт,
– повідомив речник.
Сергій Череватий про ситуацію біля Бахмута: дивитись відео
Але й українські оборонці не залишаються без відповіді – знищують ворога вогнем усіма силами та засобами. За минулу добу ліквідували 78 окупантів, 121 поранили. Знищили САУ "Гіацинт", зенітну гармату С-60, протитанковий ракетний комплекс, 2 склади з боєприпасами, склад з паливно-мастильними матеріалами та 3 пункти управління.
Ситуація біля Бахмута: останні новини
- Ситуація біля Бахмута залишається напруженою, але контрольованою ЗСУ. Українські сили проводять оперативні дії на флангах і досягають певних результатів.
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський поділився відео, де бійці 3 штурмової бригади вибивають росіян з окопів, які вони впродовж тривалого часу рили на підступах до Бахмута. Внаслідок операції вдалося ліквідувати кількох окупантів та знищити їхні укріпрайони.
- Британська розвідка пише, що Росія з початку травня 2023 року дедалі більше поступається українцям у війні та змушена реагувати на наші дії. Масовані нічні ракетні обстріли мирних міст України теж не дають окупантам досягати цілей.