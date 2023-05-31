Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він назвав основну причину.

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Інтенсивність вогню не знизилася

За останню добу біля Бахмута відбулося 2 боєзіткнення. Це пов'язано з тим, що окупанти проводять ротацію: відводять підрозділи найманців ПВК "Вагнера", натомість заводять підрозділи регулярних російських військ. Зокрема, повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи.

Всі ці дії ворог прикриває вогнем, тобто інтенсивність не знизилася. За минулу добу він 343 рази завдав ударів по наших позиціях і здійснив один авіаналіт,

– повідомив речник.

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Але й українські оборонці не залишаються без відповіді – знищують ворога вогнем усіма силами та засобами. За минулу добу ліквідували 78 окупантів, 121 поранили. Знищили САУ "Гіацинт", зенітну гармату С-60, протитанковий ракетний комплекс, 2 склади з боєприпасами, склад з паливно-мастильними матеріалами та 3 пункти управління.

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