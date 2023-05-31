Про це 24 Каналу розповів заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов. Ворог намагається потужно закидати новими регулярними військами увесь свій передній край, щоб укріпити його. І відповідно не дати українським силам оборони рухатись далі.
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Загалом ситуація в Бахмуті залишається напруженою, але цілком контрольованою з боку Збройних Сил України.
"Ми маємо певний потенціал, який невдовзі будемо реалізовувати", – наголосив Кудряшов.
Виходять з Бахмуту лише одиниці
Водночас за попередніми заявами ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, він нібито має вивести своїх бойовиків з Бахмута до 1 червня. Раніше він жалівся, що у вагнерівців закінчуються боєприпаси, і це призводить до загибелі особового складу. Через ці проблеми Пригожин і оголосив про відхід ПВК "Вагнера".
Така інформація лунала і в лютому, і в березні, і пізніше. На сьогодні ж, дійсно, вагнерівці повністю виходять з Бахмута. Але це не результат успішної роботи ПВК "Вагнера" і це не рішення Пригожина. Вони виходять через кризу, в яку потрапили,
– впевнений військовослужбовець.
Офіцер "Азову" розповів про ситуацію в Бахмуті: дивіться відео
ПВК "Вагнера" повністю сточилась об українські сили оборони, позбулася фундаменту свого особового складу. І тому єдиний можливий їхній крок – відхід з Бахмута. Але Пригожин виправдовується, мовляв, вони це роблять, тому що "виконали завдання".
"Ні, вони не виконали завдання. Так, вони виходять, але в форматі 200-х та 300-х. І лише одиниці вагнерівців виходять на так зване "відновлення", – відзначив Родіон Кудряшов.
Останні новини з Бахмута
- Станом на 31 травня окупанти не поводили наступальні дії на Бахмутському напрямку. Проте завдали удару авіацією поблизу Веселого. А також вразили ракетним ударом в районі Нью-Йорка Донецької області.
- Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що українські сили проводять вдалі операції на околицях Бахмута. Зокрема бійцям 3 штурмової бригади вдалося зайняти кілька позицій, що раніше утримував ворог. Сирський показав відповідне відео.
- Водночас в Бахмуті виснажених бойовиків ПВК "Вагнера" російське командування намагається замінити підрозділами десантних та мотострілецьких військ. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зауважив, що Росія кидає у місто залишки найкращих своїх військ. Тим самим вона показує цінність для неї Бахмута як міста-символа.