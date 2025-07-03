Жертвы и десятки пропавших без вести: возле Бали затонул паром

Возле индонезийского курортного острова Бали поздно вечером 2 июля затонул паром. В течение ночи спасатели искали 38 человек, пропавших без вести в бурном море. Есть погибшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Возле Бали затонул паром

Паром, который перевозил 53 пассажиров, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства, в частности, 14 грузовиков, затонул возле Бали.

Погибли по меньшей мере 4 человека. 23 человек удалось спасти. В течение ночи спасатели искали 38 человек, пропавших без вести.

Возле Бали затонул паром / Фото BASARNAS через AP

По данным Национального поисково-спасательного агентства KMP Tunu Pratama Jaya затонул почти через полчаса после выхода из порта Кетапанг в Восточной Яве поздно вечером в среду. Паром направлялся в порт Гилиманук на Бали, 50-километровое путешествие.

В полиции рассказали, что многие из спасенных сначала были без сознания после того, как несколько часов дрейфовали в бурных водах.

Девять лодок, в частности, 2 буксира и столько же надувных лодок, искали пропавших людей, борясь с волнами высотой до 2 метров в ночной темноте.

К слову, издание заметило, что паромные трагедии распространены в Индонезии, архипелаге с более чем 17 000 островов. Паромы часто используются как транспорт, а правила безопасности не всегда соблюдаются.