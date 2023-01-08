В российском Шебекино снова громко: сообщают о "хлопке"
8 января 2023, 21:44Читати новину українською
Источник:Reuters
В России вечером 8 января снова раздаются громкие звуки. Похоже, в Белгородскую область подвезли свежий "хлопок".
В местных телеграмм-каналах опубликовали видео, где слышны звуки, похожие на взрывы, передает 24 канал. Они раздаются в поселке Шебекино.
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Кадры появились в 19.25. Официальных комментариев от российских властей пока нет. Впрочем, модно предположить, что они начнут рассказывать стандартные басни о ПВО.
Громко в Шебекино: видео
"Хлопок" в России: последние новости
- Вечером 3 января "хлопок" расцвел в Ростове-на-Дону и в Курске. оккупанты писали, что слышали около 5 мощных взрывов. Однако утверждали, что переживать не следует, ведь работает ПВО.
- В Белгороде 3 января "покурили" на военном объекте. "Хлопки" прозвучали в городе Новый Оскол. Местные СМИ заявили о пожаре.
- Также 3 января "хлопком" наслаждался Джанкой. Захватчикам выглядела какая-то "сбитая цель". Были рассказы о "ПВО".
- 2 января раздавались взрывы в Брянской области. От этого пострадал энергетический объект. Жители Климового остались без света. Очевидно, в Россию вернулся бумеранг. Из-за отсутствия света люди в панике набирали воду.