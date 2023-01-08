В российском Шебекино снова громко: сообщают о "хлопке"

В России вечером 8 января снова раздаются громкие звуки. Похоже, в Белгородскую область подвезли свежий "хлопок".

В местных телеграмм-каналах опубликовали видео, где слышны звуки, похожие на взрывы, передает 24 канал. Они раздаются в поселке Шебекино.

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Кадры появились в 19.25. Официальных комментариев от российских властей пока нет. Впрочем, модно предположить, что они начнут рассказывать стандартные басни о ПВО.

Громко в Шебекино: видео

"Хлопок" в России: последние новости