У місцевих телеграм-каналах опублікували відео, де чути звуки, дещо схожі на вибухи, передає 24 Канал. Вони лунають у селищі Шебекіно.

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Кадри з'явились о 19:25. Офіційних коментарів від російської влади наразі немає. Втім, можна припустити, що вони почнуть розповідати стандартні байки про ППО.

Гучно у Шебекіно: відео

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