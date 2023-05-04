Третью авиабомбу ФАБ-500 нашли в белгородском селе Головчино, в 10 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы. 24 Канал.

Кстати говоря Авиабомба "сошла" с самолета: мощный взрыв в Белгороде – все, что известно

Что известно о третьей бомбе

500-килограммовая авиационная бомба попала под землю около недели назад. Ее обнаружили на территории частного дома.

Пишут, что местная жительница услышала звук удара, нашла воронку и сообщила специалистам. Те приехали и эвакуировали целую улицу из 56 человек. Дальше раскопали и обезвредили боеприпас.

Россияне традиционно разгоняют, мол, эта бомба прилетела из Харьковской области. Хотя всем известно о тактике окупантов "обстреливать самих себя ради провокаций".

Атака на Белгород: что известно