Третью авиабомбу ФАБ-500 нашли в белгородском селе Головчино, в 10 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы. 24 Канал.
Кстати говоря Авиабомба "сошла" с самолета: мощный взрыв в Белгороде – все, что известно
Что известно о третьей бомбе
500-килограммовая авиационная бомба попала под землю около недели назад. Ее обнаружили на территории частного дома.
Пишут, что местная жительница услышала звук удара, нашла воронку и сообщила специалистам. Те приехали и эвакуировали целую улицу из 56 человек. Дальше раскопали и обезвредили боеприпас.
Россияне традиционно разгоняют, мол, эта бомба прилетела из Харьковской области. Хотя всем известно о тактике окупантов "обстреливать самих себя ради провокаций".
Атака на Белгород: что известно
- Вечером 20 апреля в Белгороде раздался мощный взрыв. В центре города образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.
- Позже власти сообщили, что из истребителя Су-34 выпала авиабомба. Известно о трех пострадавших. Обвинения пошли в сторону Украины.
- 22 апреля на месте взрыва нашли второй снаряд, который не разорвался. Авиабомба провалилась на 7 метров в глубь земли.
- Местные власти объявили эвакуацию россиян из домов. Увезли около 3000 жителей.