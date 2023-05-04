Третю авіабомбу ФАБ-500 знайшли у білгородському селі Головчине, що за за 10 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляють російські телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Що відомо про третю бомбу

500-кілограмова авіаційна бомба потрапила під землю близько тижня тому. Її знайшли на території приватного будинку.

Пишуть, що місцева жителька почула звук удару, знайшла воронку та повідомила про це спеціалістам. Ті приїхали та евакуювали цілу вулицю з 56 осіб. Далі розкопали та знешкодили боєприпас.

Росіяни традиційно розганяють, мовляв, ця бомба прилетіла з Харківщини. Хоча всім відомо про тактику окупантів "обстрілювати самих себе задля провокацій".

Атака на Бєлгород: що відомо