Возле Часового Яра жесткие бои, каждая третья рота там штурмовая, но враг несет потери

На Бахмутском направлении продолжаются жесткие интенсивные боевые действия. Враг активно пытается продвигаться в направлении Часового Яра, а именно вблизи Ивановки и Богдановки.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, информирует 24 Канал.

Смотрите также Враг продвигается в районе Авдеевки и к Часовому Яру: как изменилась линия фронта за неделю

"Там уже на окраинах идут жесткие бои, враг применяет резервы, пытается усиливать свои войска различными подразделениями – "Шторм Z", "Шторм V". Кроме того, каждая третья рота в батальоне штурмовая", – сообщил спикер.

При этом враг несет потери

Евлаш также отметил, что вблизи Клищеевки и Курдюмовки действуют "кадыровцы", они пытаются атаковать. Недавно одно из этих подразделений эффективно уничтожили Силы обороны.

По словам представителя, противник активно применяет авиацию на Бахмутском направлении и тяжелую технику.

"Потери тяжелой техники большие – 60%. Речь о 3 из 5 машин, если это атака или доставка пехоты, 60% техники россияне теряют", – сообщил Евлаш.

Где еще усиленно атакует враг

"Купянск, Купянск-узловой остаются приоритетными целями на этом направлении. Враг, вероятнее всего, видит целесообразность атаковать нас именно в этот момент, именно в этом месте всеми имеющимися силами и средствами", – отметил Евлаш.

По его словам, Синьковка под ударом противника находится очень долгое время.

"Россияне с осени пытались атаковать ее, однако ничего не получилось", – добавил спикер.

Евлаш подчеркнул, что Силам обороны нужно больше оружия для того, чтобы сдерживать врага.