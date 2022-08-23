Каждый день склады российских оккупантов вспыхивают из-за "хлопка" или "неудачно выброшенных окурков". Не стала исключением ночь 23 августа, подарившая оккупантам возможность снова наблюдать за большим и ярким пламенем, передает 24 канал.

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Вероятна ликвидация склада врага возле Донецка

Жители Комсомольского (так его называют оккупанты, настоящее название – Кальмиусское), расположенного вблизи Донецка, начали сообщать об очередном "хлопке" и большом пожаре. Они предполагают, что россияне потеряли свой очередной склад с боеприпасами.

"Хлопок" возле Донецка: видео

Война россии против Украины: последние события

российские пропагандисты решили соврать о том, что представители ООН посещали пленных украинцев в Луганской области. В организации уже опровергли ложь оккупантов.

Также в Луганской области российские оккупанты в очередной раз провели мобилизационные рейды. Они вылавливали и задерживали мужчин прямо во дворах и на улицах. Таким образом россиянам удалось задержать около 100 мужчин.

Коллаборанты и гауляйтеры врага продолжают нести ответственность за измену. Появилась информация, что помощника гауляйтера Херсона сальдо игоря телегина взорвали в его же автомобиле.

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