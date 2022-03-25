Возле Харькова пограничники обнаружили шпионов из "духовенства"
Источник:Госпогранслужба
Под Харьковом пограничники обнаружили троих шпионов – представителей православной церкви московского патриархата.
В Госпогранслужбе сообщили, что остановили автомобиль с тремя лицами на окраине Харькова.
Внимание Мы начали обнаруживать шпионов еще до войны, – Венедиктова
Во время проверки документов пассажиров оказалось, что лица являются представителями православной церкви московского патриархата.
Проповедники "русского мира" начали объяснять свое передвижение вроде бы необходимостью доставки хлеба. А вот о наличии российских платежных карт "красноречиво" умолчали,
– говорится в сообщении.
Теперь "духовенству" придется объяснять свои действительные намерения и планы сотрудникам правоохранительных органов Украины.
Напомним, настоятель российской православной церкви цинично призвал российских военных к войне. Мол, они должны быть готовы "защищать свой народ".
Интересно: Сколько россиян поддерживает войну в Украине - смотреть видео