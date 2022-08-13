Вблизи Херсона около 20 тысяч россиян, но уже без возможности усиления, – Хлань

ВСУ не дают российским оккупантам усиливать линию фронта на Юге. А накопившаяся вблизи Херсона группировка войск рф насчитывает около 20 тысяч оккупантов.

Об этом сообщил 24 каналу военный ТрО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его мнению, первый этап освобождения Херсонщины от захватчиков уже начался.

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Какие силы смогла накопить россия в Херсонской области

Хлань рассказал, что, по разным данным, на правом берегу Херсонской области в настоящее время находится около 20 тысяч военнослужащих российской федерации.

Но все то, что они перебросили на правый берег, ежедневно уничтожается нашими Вооруженными Силами,

– подчеркнул военный ТрО.

Подтверждение тому, заметил он, отчеты Генштаба об уничтоженной тяжелой технике, системах залпового огня и живой силе оккупантов.

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россияне не имеют возможности усиления

Хлань отметил, что все транспортные артерии, по которым оккупанты могут перебрасывать силы и поставлять оружие, находятся под огневым прицелом ВСУ.

То что есть постоянно истребляется, а возможности поставлять и усиливать линию фронта у оккупантов абсолютно нет,

– сказал он.

По мнению военного ТрО, первый этап освобождения Херсонщины уже начал происходить благодаря логическим последовательным действиям украинских бойцов. Речь идет о правобережной части Херсонщины и самом областном центре.

Ситуация в Херсонской области: что известно

11 августа в Херсонской области упала опора высоковольтной линии электропередач. Известно, что она ведет от Запорожской АЭС в оккупированный Крым.

На оккупированной территории Херсонщины и Мелитополя 13 августа прогремели несколько мощных взрывов. Вероятно, был нанесен удар по точкам базирования россиян в нескольких населённых пунктах.

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что Украина может деоккупировать Херсон, вероятно, через два месяца. Он пояснил, что до 20 батальонных тактических групп стоят на левом берегу Херсонщины. Они могут пойти как на Запорожье, так и в Херсонскую область.

Украинские защитники активно бьют по мостам на Юге , чтобы разрушить цепи поставок оккупантов. В разведке Великобритании считают, что теперь выносливость врага зависит только от накопленных запасов.

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