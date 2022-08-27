Возле Херсона уничтожены склады, техника и ПВО врага, – Хлань

Украинские защитники уничтожили возле Херсона вражеские склады и технику, в частности средства ПВО. 27 августа там раздавались сильные взрывы.

Мосты повреждены, поэтому оккупантам существенно усложнили логистику. Об этом рассказал депутат областного совета Сергей Хлань.

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Чиновник отметил, что отступать от Херсона рашисты не собираются. Фиксируют стягивание тяжелой техники в Крым, хотя, по данным экспертов, у россиян уже есть трудности с оружием.

Взрывы возле Херсона

Около 21:00 в местных телерам-каналах появились видео с ярким заревом. Возле Херсона раздались взрывы. Вероятно, это очередная успешная работа ВСУ.

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал в эфире ютуб-канала "Фейгин Live", что сейчас в Херсоне "рвется боекомплект". По его словам, взрывы раздаются на большом складе. При этом таких инцидентов бывает несколько за сутки.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что пишут о работе высокоточного оружия по позициям оккупантов в Херсоне. Сообщается, что в районе исправительной колонии №90 что-то горит. На втором этаже вылетели окна.

Братчук добавил, что колония отметилась тем, что ее начальник евгений соболев перешел на сторону оккупантов. Диверсанты попытались взорвать предателя и лишили его обеих ног.

Перед этим появились сообщения о взрывах возле Новой Каховки. Также публиковали видеодоказательства.

В регионе перебои со светом

Отдельно Хлань сообщил, что в Херсонской области сегодня были снова перебои со светом. В частности, в больших городах области и непосредственно в Херсоне.

Более того, есть такие села, где электроснабжение отсутствует чуть ли не с первых дней оккупации. Однако люди все равно остаются там и не хотят никуда уезжать. Но настроения по отношению к оккупантам у населения неизменны. Захватчику приходится даже вывешивать угрозы в объявлениях, чтобы не срывали триколоры.

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