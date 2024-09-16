Под Киевом – масштабный пожар, столб дыма виден во многих районах: что говорят в ГСЧС

Вблизи Киева 16 сентября произошел масштабный пожар. Большой столб дыма от огня видели во многих районах украинской столицы.

Возгорание произошло в Вышгородском районе Киевской области. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала начальница отдела связей со средствами массовой информации и работы с общественностью ГСЧС Киевской области – Виктория Рубан.

Интересно В Киеве за день произошло 13 пожаров в экосистемах, это катастрофа для природы, – ГСЧС

Что известно о пожаре под Киевом, который видели в столице

Виктория Рубан рассказала 24 Каналу, что продолжается пожар лесной подстилки в Вышгородском районе.

Сейчас подразделения работают на месте, а все детали уточняются,

– сказала пресс-секретарь ГСЧС Киевской области.

Кадры пожара под Киевом / Фото из местных телеграм-каналов

До этого в местных телеграм-каналах сообщали, что пожар также видели в северных районах Киева. На кадрах, которые распространяли в соцсетях, можно увидеть, что столб серого дыма действительно огромный.

Столб дыма от пожара под Киевом: смотрите видео

В сети также писали, что пожар в Вышгородском лесу становится все сильнее. На другом видео, рядом с местом возгорания, видно, что абсолютно все находится в дыму, из-за чего ухудшается видимость и качество воздуха.

Дым становится все сильнее в Вышгородском районе: смотрите видео

К слову, ранее в Киевской области во время непогоды одна из молний ударила в дом в Глевахе, что привело к пожару. Через некоторое время этот дом сгорел дотла.