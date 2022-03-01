Возле Киева спутники зафиксировали огромную колонну врага

Неподалеку от Киева днем 28 февраля зафиксировали огромную колонну вражеской техники. Ее протяженность составляет более 27 километров.

Технику оккупанта зафиксировали на спутниковых снимках Maxar Technologies. Колонна двигалась в южном направлении в Киев.

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Войска агрессора заметили к востоку от международного аэропорта ГП "Антонов" в поселке Гостомель. В последние дни там продолжаются ожесточенные бои между украинскими военными и российскими захватчиками.

Состав колонны

Танки,

бронированная техника ,

, единицы полевой артиллерии ,

, техника для обеспечения войск .



Огромную колонну оккупанта заметили возле Киева / Maxar Technologies

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