Возле Киева уничтожили 40 оккупантов, другие убежали в леса – их ищут, – командир теробороны

Украинские военные продолжают уничтожать российских наемников. Так, наступление на Лукьяновку закончилось более 40 "двухсотыми" со стороны оккупантов.

Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал командир теробороны города Киева Петр Кузык. Он отметил, что удалось оттеснить врага дальше.

Читайте также На Киевщине продолжались ожесточенные бои, – в МВД рассказали о самых сложных направлениях

Оккупанты, которых не уничтожили, бежали в лес

Петр Кузык отметил, что в районе Барышевки было успешное наступление на Лукьяновку. Село удалось полностью освободить от оккупантов. Командир теробороны подчеркнул, что там был опорный пункт российских наемников. В нем располагались несколько сотен солдат, а также вражеская техника и танки.

Некоторую технику, добавил он, сожгли, а некоторую – взяли себе как "трофейную". Также украинским бойцам удалось подбить вражеские танки.

К моему сожалению, подтверждено пока уничтожение сорока оккупантов. Остальным удалось бежать к следующим опорным пунктам. Часть в леса спряталась. Собственно, их сейчас ищут наши военные и пытаются уничтожить,

– отметил он.

Командир также добавил, что серьезные артиллерийские бои велись в районе Ирпеня. В целом там ситуация сложная, но развивается успешно для нас.

Кроме того, Петр Кузык подтвердил, что украинские военные с начала войны получили более сотни вражеских танков. Речь идет о технике, которую удалось либо отобрать у врагов, либо той, которую они сами оставили, ведь закончилось топливо. Причем касается это всей вражеской техники. Ее ремонтируют, а затем отправляют в бой, чтобы атаковать российских наемников.

Это интересно – Рахманин рассказал о вооруженных возможностях России и Украины – смотрите видео: