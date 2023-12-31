Вместо игрушек – вещи Героев: в прифронтовой Константиновке установили елку-символ 2023 года

В прифронтовой Константиновке в Донецкой области установили очень символическую елку. Вместо игрушек ее украсили вещами погибших и раненых украинских защитников.

Ее можно по смелости называть главной елкой страны. Символическую елку показали в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Журналисты отметили, что елка расположена в прифронтовой Константиновке по дороге на Часов Яр. Вместо игрушек на ней – вещи раненых и погибших Героев, отдавших свою жизнь в боях за Украину.

Эта елка – символ 2023 года. Как отметили журналисты, она символизирует боль всей страны, а также мысли и молитвы ожидающих родных с войны. В то же время, эта елка также символизирует то, что украинцы ждут с 2024 года – победы над врагом.

Елка из вещей погибших и раненых военных: смотрите видео

В нескольких километрах от Бахмута установили елку

Украинские защитники установили в 6 километрах от Бахмута главную елку страны. Ее закрепили на одном из столбов.

Несмотря на то, что елку установили неподалеку от линии фронта. Однако украинские Герои украсили ее игрушками и праздничной мишурой.



Елка в 6 километрах от Бахмута / Фото Сухопутных войск ВСУ

Впоследствии стало известно, что установил елку волонтер Евгений Ткачев. Он рассказал, что взял елку на чердаке в разрушенном доме своего сына.

"Украсил насколько смог, и вывез на тот перекресток, где ездят только военные на Бахмут, на Клещеевку. Решил порадовать людей", – рассказал волонтер.