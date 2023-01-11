Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он добавил, что атаки на город не прекращаются.

По теме Оккупанты очень боятся потерять Кременную: в бой бросают уже кадровых военных

Попытки врага атаковать несут неудачу

Спикер подчеркнул, что враг пытается контратаковать на направлениях – Червонопоповка, Белогоровка, Площанка, Стельмаховка.

Но подвергается сначала огневому поражению, а потом отбрасывается нашими войсками. Все эти попытки несут неудачу,

– подчеркнул он.

По его словам, за минувшие сутки оккупанты потеряли на этом направлении 74 убитыми, 113 ранеными, а также один танк, миномет и два автомобиля.

Что происходит возле Кременной: смотрите видео

Обратите внимание! Глава ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты перебрасывают в Кременную десантников и тяжелую технику из Бахмутского направления. Впрочем, они все равно "проседают".

Ситуация вокруг Кременной в Луганской области: последние новости