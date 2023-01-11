Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он добавил, что атаки на город не прекращаются.
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Попытки врага атаковать несут неудачу
Спикер подчеркнул, что враг пытается контратаковать на направлениях – Червонопоповка, Белогоровка, Площанка, Стельмаховка.
Но подвергается сначала огневому поражению, а потом отбрасывается нашими войсками. Все эти попытки несут неудачу,
– подчеркнул он.
По его словам, за минувшие сутки оккупанты потеряли на этом направлении 74 убитыми, 113 ранеными, а также один танк, миномет и два автомобиля.
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