Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він додав, що атаки на місто не припиняються.

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Спроби ворога атакувати несуть невдачу

Речник наголосив, що ворог намагається контратакувати на напрямках – Червонопопівка, Білогорівка, Площанка, Стельмахівка.

Але наражається спочатку на вогневе ураження, а потім відкидається нашими військами. Всі ці спроби несуть невдачу,

– наголосив він.

За його словами, за минулу добу окупанти втратили на цьому напрямку 74 вбитими, 113 пораненими, а також один танк, міномет і два автомобілі.

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Зверніть увагу! Глава ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти перекидають до Кремінної десантників і важку техніку з Бахмутського напрямку. Втім, вони всеодно "просідають".

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