Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він додав, що атаки на місто не припиняються.
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Спроби ворога атакувати несуть невдачу
Речник наголосив, що ворог намагається контратакувати на напрямках – Червонопопівка, Білогорівка, Площанка, Стельмахівка.
Але наражається спочатку на вогневе ураження, а потім відкидається нашими військами. Всі ці спроби несуть невдачу,
– наголосив він.
За його словами, за минулу добу окупанти втратили на цьому напрямку 74 вбитими, 113 пораненими, а також один танк, міномет і два автомобілі.
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Ситуація довкола Кремінної на Луганщині: останні новини
- Збройні Сили України вже наблизилися до околиць міста Кремінна на Луганщині. Однак через певні обставини рішучий наступ ЗСУ на місто відтерміновується.
- Поблизу Кремінної ворог стягує війська та техніку. Окупанти готові будь-якою ціною утримувати місто, бо воно має важливе логістичне значення для російської армії.
- За інформацією розвідки, російське командування, найімовірніше, розглядатиме тиск довкола Кремінної як загрозу правому флангу свого Бахмутського напрямку, який вони вважають ключовим для забезпечення будь-якого майбутнього наступу з метою окупації решти Донецької області.