Про це 24 Каналу розповів речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий. Динаміка війни показує, що більшість рішень військового керівництва української армії була правильною, зауважив він.

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Череватий переконаний, що метою росіян на Східному напрямку є прорвати фронт і рухатися далі по території України. В ідеалі вони хочуть прорватися у двох напрямках одночасно, однак уже багато місяців поспіль їм це не вдається. На фронті тривають позиційні бої.

Шукають найменші перемоги

"Іноді їм вдається невеликі частини населених пунктів чи навіть населений пункт зайняти, але це, як правило, дається їм ціною величезних втрат", – додав військовий.

Найголовніше – українська армія завдає окупантам системних втрат, навіть після перегрупування ЗСУ будують системну оборону, зауважив Череватий. Українськими військовими уже відбито Харківщину, Київщину, північ України, почалась деокупація Луганщини. Однак росіяни продовжують інформаційну війну і навіть незначну або псевдоперемогу ладні показати, як крок на шляху до перелому на фронті, але його не відбувається уже пів року.

З одного боку вони кричать лозунги, мовляв, українці відходять, з іншого – в соцмережах жаліються і показують фото ударів ЗСУ по їхніх позиціях, додав військовий.

Жаліються, що прислали велику партію артилеристів, яких готували нормальний час, здається, два місяці. Прислали, сказали, що гаубиць нема, тому йдете в піхоту,

– іронічно підкреслив Череватий.

Про ситуацію на Сході: дивитись відео

Росіяни використовують заборонену зброю

Череватий згадав і те, що росіяни абсолютно не зважають на міжнародні конвенції і періодично використовують на Сході заборонені боєприпаси. Вони б'ють в цивільну інфраструктуру, абсолютно точно знаючи, що там немає військових об'єктів, бо не може бути в кожному будинку Бахмута чи Авдіївки військової частини.

Вони безсистемно вражають цілі квартали, також використовують протипіхотні міни, заборонені конвенціями, використовують касетні снаряди, фосфорні бомби. Що у них є зараз під рукою, те вони і використовують. У них навіть на прошивці немає, що це заборонено,

– зауважив військовослужбовець.

Якщо у нас усім підрозділам розіслані пам'ятки, як дотримуватися міжнародного гуманітарного права, то в них це навіть не показовому рівні не зроблено, підкреслив Череватий.

Ситуація на Східному напрямку: коротко