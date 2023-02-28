Россияне обстреливают из танков в лесах, – офицер сказал, что нужно ВСУ возле Кременной

Украинские защитники продолжают каждый день держать все направления фронта. Самым горячим сейчас является восток Украины. В лесах Лиманского направления россияне постоянно применяют артиллерию и обстреливают из танков.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер Национальной гвардии Александр Дорошенко. Он добавил, что вместе с тем нового вооружения у россиян не было.

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Работают с танков и артиллерии

В лесах есть свои особенности ведения боя, сказал Александр Дорошенко. Они отличаются от города и россияне могут совершать определенные наступательные операции, понимая местность. Но вопрос будут ли они успешными. Техника у врага есть.

"Они (россияне – 24 Канал) постоянно применяли артиллерию, обстреливая в лесах. Есть техника, по лесным дорогам можно применить танки, броню. Танки в лесах работают", – отметил военный.

Впрочем, какую-либо новую технику или вооружение российские оккупанты не применяют.

"Новой Т-90 или сказать, что там (на Лиманском направлении – 24 Канал) какой-то ударный "кулак" сконцентрирован не могу. Но попробовать нас оттеснить поближе к Ямполю или Лиману у оккупантов желания есть. Вопрос удастся ли", – сообщил в эфире Дорошенко.

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Российское наступление захлебывается

В эфире 24 Канала ведущий озвучил данные о продвижении окупантов на 3 – 4 километра с начала 2023 года. В частности, западные аналитики пишут, что российское наступление захлебывается, в том числе и в Луганской области.

Не рано делать такие выводы. У них были успехи продвижения на несколько километров. Удачные действия со стороны россиян были, но не больше. До нескольких сотен метров, до километров могли двигаться. То, что пишут эксперты, могу подтвердить,

– сказал военный.

Люди и техника нужны украинским военным

Украинские защитники изо всех сил держат фронт и отступать не собираются. Но им необходимо усиление в виде техники.

"В лесу, где мы были, постоянно работали минометы на небольшом расстоянии 3 – 4 километра. Снаряды у них (россиян – 24 Канал) не заканчивались. Нам нужна артиллерия и броня. Бронемашины и танки для направления на юг Кременной", – сказал офицер Нацгвардии.

Помимо техники также очень важные люди.

"Люди нужны сейчас, когда уже год идет полномасштабная война. Полгода назад людям отказывали, не хотели призывать, но сейчас потребность есть. Даже для того, чтобы люди (военные – 24 Канал) отдохнули. Там, где они находятся, идут постоянные обстрелы и у людей очень тяжелая психоэмоциональная составляющая", – подчеркнул Александр Дорошенко.

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