Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко. Він додав, що разом з тим нового озброєння в окупантів не було.

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Працюють з танків та артилерії

У лісах є свої особливості ведення бою, сказав Олександр Дорошенко. Вони відрізняються від міста й росіяни можуть здійснювати певні наступальні операції, розуміючи місцевість. Але питання чи будуть вони успішними. Техніка у ворога є.

"Вони (росіяни – 24 Канал) постійно застосовували артилерію, обстрілюючи у лісах. Є техніка, лісовими дорогами можна застосувати танки, броню. Танки у лісах працюють", – зазначив військовий.

Утім, якоїсь нової техніки чи озброєння російські окупанти не застосовують.

"Нової Т-90 чи сказати, що там (на Лиманському напрямку – 24 Канал) якийсь ударний "кулак" сконцентрований не можу. Але спробувати нас відтіснити ближче до Ямполя чи до Лиману в окупантів бажання є. Питання чи вдасться", – повідомив в ефірі Дорошенко.

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Російський наступ захлинається

В ефірі 24 Каналу ведучий озвучив дані щодо просування окупантів на 3 – 4 кілометри від початку 2023 року. Зокрема, західні аналітики пишуть, що російський наступ захлинається в тому числі і на Луганщині.

Не зарано робити такі висновки. У них були успіхи просування на декілька кілометрів. Вдалі дії з боку росіян були, але не більше. До декілька сотень метрів, до кілометрів могли рухатися. Те, що пишуть експерти, можу підтвердити,

– ствердив військовий.

Люди і техніка потрібні українським військовим

Українські оборонці з усіх сил тримають фронт і відступати не збираються. Утім, їм необхідне посилення у вигляді техніки.

"У лісі, де ми були, постійно працювали міномети на невеликій відстані 3 – 4 кілометри. Снаряди у них (росіян – 24 Канал) не закінчувалися. Нам потрібна артилерія та броня. Бронемашини і танки для напрямку на південь Кремінної", – сказав офіцер Нацгвардії.

Крім техніки також вкрай важливі люди.

"Люди треба на зараз, коли вже рік триває повномасштабна війна. Півроку тому людям відмовляли, не хотіли призивати, але зараз потреба є. Навіть для того, щоб люди (військові – 24 Канал) відпочили. Там, де вони перебувають, йдуть постійні обстріли і в людей дуже важка психоемоційна складова", – наголосив Олександр Дорошенко.

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