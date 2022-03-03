Возле Крыма заметили большую группу десантных кораблей России: в сеть слили видео

3 марта у южного побережья Крыма заметили большую группу десантных кораблей России. В сети обнародовали видео, на котором четко видно движение Черноморского флота агрессора.

Отметим, что ВСУ сейчас сообщили о движении десантного отряда Черноморского флота России в составе 4 больших десантных кораблей и 3 ракетных катеров.

К теме Никто в мире не верил, что мы выстоим целую неделю, – Резников

Куда они направляются

Десантный отряд флота агрессора идет в направлении Одессы.

Ведут себя, словно пираты

Также сообщалось, что корабельные группы Черноморского флота России ведут огонь по гражданским кораблям и захватывают в плен моряков.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!