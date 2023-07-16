Стоит отметить, что это уже второй за день хлопок в Крыму и вблизи него. Ранее сообщалось о цветении "хлопка" вблизи оккупированного Севастополя.
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Возле Крымского моста загорелся грузовик
Очевидцы сообщают, что этот грузовик двигался по направлению Крыма к российскому Таманскому полуострову. Затем в сети опубликовали кадры транспортного средства в огне.
Вблизи Крымского моста вспыхнул грузовик / Фото с телеграм-канала "Крымский ветер"
На кадрах видно, что от самого грузовика осталось пепел и пепел. Пока причины этой вспышки доподлинно неизвестно, но в сети предполагают, что это "произошло от жары".
На Тамане горит грузовик / Фото с телеграм-канала "Крымский ветер"
После инцидента на месте происшествий образовалась огромная пробка. Сейчас неизвестно, потушили ли пожар на этом грузовике, или работа с ликвидацией огня еще продолжается. В каком состоянии находится водитель грузовика – тоже не пишут.
В Севастополь 16 июля посетил "хлопок"
- Во временно оккупированном Севастополе ночью 16 июля раздавались мощные взрывы. Пропагандисты сообщали, что работала ПВО.
- Очевидцы, слышавшие эти взрывы, отмечали, что взрывы прогремели настолько мощные, что тряхнуло дома и чуть не выбило окна. Громко было также и утром 16 июля.
- Впоследствии оккупационные власти заявили, что на город совершили "атаку БпЛА". Так они отчитались, что над морем вроде бы сбили 1 БПЛА и 5 "подавили" РЭБ. Также якобы были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде. Впоследствии оккупанты сообщили о еще один "сбитый БпЛА".
- Из-за беспокойной ночи в Севастополе вдруг перестал ходить морской транспорт и ездить катера. Также там пообещали компенсировать движение по этому транспорту другими путями сообщения.
- "Хлопок" в Севастополе прокомментировали в Воздушных Силах ВСУ. Юрий Игнат подчеркнул, что это "не наша тема", но он, как и все наши военные, "держит кулачки" и наблюдает за "хлопком".