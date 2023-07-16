Стоит отметить, что это уже второй за день хлопок в Крыму и вблизи него. Ранее сообщалось о цветении "хлопка" вблизи оккупированного Севастополя.

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Возле Крымского моста загорелся грузовик

Очевидцы сообщают, что этот грузовик двигался по направлению Крыма к российскому Таманскому полуострову. Затем в сети опубликовали кадры транспортного средства в огне.



Вблизи Крымского моста вспыхнул грузовик / Фото с телеграм-канала "Крымский ветер"

На кадрах видно, что от самого грузовика осталось пепел и пепел. Пока причины этой вспышки доподлинно неизвестно, но в сети предполагают, что это "произошло от жары".



На Тамане горит грузовик / Фото с телеграм-канала "Крымский ветер"

После инцидента на месте происшествий образовалась огромная пробка. Сейчас неизвестно, потушили ли пожар на этом грузовике, или работа с ликвидацией огня еще продолжается. В каком состоянии находится водитель грузовика – тоже не пишут.

В Севастополь 16 июля посетил "хлопок"