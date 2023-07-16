Варто зазначити, що це вже друга за день поспіль бавовна у Криму та поблизу нього. Раніше повідомляли про цвітіння "бавовни" поблизу окупованого Севастополя.
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Біля Кримського мосту загорілася вантажівка
Очевидці повідомляють, що ця вантажівка рухалася з напрямку Криму до російського Таманського півострова. Згодом у мережі опублікували кадри транспортного засобу у вогні.
Поблизу Кримського мосту спалахнула вантажівка / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"
На кадрах видно, що від самої вантажівки лишилося згарище й попіл. Наразі причини цього спалахування достеменно невідомо, але у мережі припускають, що це "сталося від спеки".
На Тамані горить вантажний транспортний засіб / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"
Після інциденту на місці подій утворився величезний затор. Зараз невідомо, чи загасили пожежу на цій вантажівці, чи робота з ліквідацією вогню ще триває. У якому стані перебуває водій вантажівки – також не пишуть.
У Севастополь 16 липня завітала "бавовна"
- У тимчасово окупованому Севастополі вночі 16 липня лунали потужні вибухи. Пропагандисти повідомляли, що буцімто працювала ППО.
- Очевидці, які чули ці вибухи, наголошували, що вибухи пролунали настільки потужні, що труснуло будинки та ледь не вибило вікна. Гучно було також і вранці 16 липня.
- Згодом окупаційна влада заявила, що на місто здійснили "атаку БпЛА". Так вони відзвітували, що над морем буцімто збили 1 БПЛА та 5 "придушили" РЕБ. Також нібито було знищено 2 надводні безпілотники на зовнішньому рейді. Згодом окупанти повідомили про ще один "збитий БпЛА".
- Через неспокійну ніч у Севастополі раптом перестав ходити морський транспорт та їздити катери. Також там пообіцяли компенсувати рух цим транспортом іншими шляхами сполучень.
- "Бавовну" у Севастополі прокоментували у Повітряних Силах ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що це "не наша тема", але він, як і всі наші військові, "тримає кулачки" і спостерігає за "бавовною".