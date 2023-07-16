Варто зазначити, що це вже друга за день поспіль бавовна у Криму та поблизу нього. Раніше повідомляли про цвітіння "бавовни" поблизу окупованого Севастополя.

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Біля Кримського мосту загорілася вантажівка

Очевидці повідомляють, що ця вантажівка рухалася з напрямку Криму до російського Таманського півострова. Згодом у мережі опублікували кадри транспортного засобу у вогні.



Поблизу Кримського мосту спалахнула вантажівка / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

На кадрах видно, що від самої вантажівки лишилося згарище й попіл. Наразі причини цього спалахування достеменно невідомо, але у мережі припускають, що це "сталося від спеки".



На Тамані горить вантажний транспортний засіб / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Після інциденту на місці подій утворився величезний затор. Зараз невідомо, чи загасили пожежу на цій вантажівці, чи робота з ліквідацією вогню ще триває. У якому стані перебуває водій вантажівки – також не пишуть.

У Севастополь 16 липня завітала "бавовна"