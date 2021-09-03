Возле курортного Бодрума в Турции снова вспыхнул пожар: фото и видео возгорания
Источник:24 канал
Возле Бодрума в Турции 3 сентября снова пожар. Возгорание небольшое, однако ситуацию усугубляет сильный ветер.
Расстояние пожара от города – около 1 километра. Он возник на горе, вокруг есть только деревья.
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Пожар становится меньше
Очевидцы публикуют фото и видео с места событий. На них видно, как вертолетом набирают воду для тушения пламени.
Через несколько часов пожар стал меньше, однако отдыхающие отмечают, что это уже не первое возгорание за несколько дней.
Пожар возле курортного Бодрума / Фото Славика Журбы, 24 канал:
Предыдущие пожары в Турции: что известно
- Масштабные лесные пожары охватили Турцию в конце июля. Огонь быстро распространялся из-за ветра, поэтому некоторых туристов эвакуировали. Некоторые даже были вынуждены ночевать на пляжах.
- Огонь охватил курортные города страны. Мощная стихия унесла жизни по меньшей мере 8 человек.
- Вероятно, возгорания возникли из-за поджога. Турецким правоохранителям удалось задержать 7 человек, которых подозревали в этом.
- Уже 11 августа турецкие власти заявили, что пожары взяли под контроль.
Возгорания вспыхнули снова
Несмотря на то, что крупные пожары побороли, огненная стихия не покинула Турцию. На одном из островов близ Стамбула 21 вспыхнуло масштабное возгорание.
Уже 23 августа пожары охватили турецкие провинции Балыкесир и Адана.