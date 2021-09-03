Возле курортного Бодрума в Турции снова вспыхнул пожар: фото и видео возгорания

Возле Бодрума в Турции 3 сентября снова пожар. Возгорание небольшое, однако ситуацию усугубляет сильный ветер.

Расстояние пожара от города – около 1 километра. Он возник на горе, вокруг есть только деревья.

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Пожар становится меньше

Очевидцы публикуют фото и видео с места событий. На них видно, как вертолетом набирают воду для тушения пламени.

Через несколько часов пожар стал меньше, однако отдыхающие отмечают, что это уже не первое возгорание за несколько дней.

Пожар возле курортного Бодрума / Фото Славика Журбы, 24 канал:

Смотрите видео, как тушат возгорание:

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