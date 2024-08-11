Оккупанты спешно строят фортификации возле Курской АЭС: спутниковые фото

Власти России начали строить линию обороны возле Курчатова Курской области. Укрепления расположены примерно в 15 километрах от Курской атомной электростанции вдоль автодороги 38К-010 "Крым" –Иванино.

Спутниковые снимки компании Planet Labs это подтверждают. Судя по фото, россияне начали строить укрепления к югу от Курчатова, где расположена Курская АЭС.

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Отмечают, что фортификации расположены в 15 километрах от станции. И похоже, возводят их в спешке. Буквально несколько дней назад их еще не было.

Россияне строят укрепления возле Курской АЭС / Скриншоты Planet Labs

Оккупанты продолжают эвакуацию

Между тем россияне также проводят эвакуацию населения в Льгове Курской области, а подходы к городу и мост через реку Сейм заминировали.

"Вдоль объездной дороги из Льгова на Курск роют противотанковые рвы", – говорится в сообщениях росСМИ.

А гражданские больницы Курщины используют для нужд российской армии.

В сети пишут, что раненых и убитых оккупантов туда привозят КамАЗами.