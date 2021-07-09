Возле Львова маршрутка влетела в грузовик: фото и видео

9 июля 2021 , 16:43
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Источник:

"Варта 1"

В прильвовском селе Малехов 9 июля столкнулись маршрутка и грузовик. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства столкновения.

На дороге образовалась безумная пробка. Предварительно известно, что в результате ДТП никто не пострадал.

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Маршрутка столкнулась с грузовиком

  • В Малехове примерно в 14: 30 произошла авария.
  • Там столкнулись рейсовый автобус "Эталон" и грузовик "ГаЗель".
  • Машины ехали в направлении Львова.
  • В результате столкновения автобус и грузовик съехали на обочину.
  • На дороге образовалась большая пробка, поэтому сейчас водителям лучше избегать этот участок.
  • Участники аварии вызвали на место происшествия правоохранителей.
  • Они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
  • Предварительно известно, что ни водители, ни пассажиры автомобилей не пострадали.

Смотрите видео с места ДТП:

 

Обратите внимание! На Львовщине 30 июня микроавтобус Mercedes Sprinter влетел в автомобиль дорожной службы. В результате аварии Mercedes перевернулся, а другая машина сильно повредилась.

Маршрутка влетела в грузовик / Фото "Варта 1"

Автор: Ольга Котів