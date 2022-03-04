Возле мэрии Энергодара скопления оккупантов: жителей просят не доверять объявлениям
4 марта 2022 , 14:06Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Энергоатом
Энергоатом сообщает о скоплении российских захватчиков возле мэрии Энергодара. Возможны провокации, в том числе информационные.
Следовательно, горожан просят с осторожностью относиться к информационным сообщениям. Лучше всего сверяться с официальными источниками и проверенными медиаресурсами.
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То, что враг снова вошел в город, подтверждают кадры местных жителей.
Скопление оккупантов возле мэрии – Видео телеграм-канала Энергоатом
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