Відтак, містян просять з обережністю ставитися до інформаційних повідомлень. Найкраще – звірятися із офіційними джерелами та перевіреними медіаресурсами.

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Те, що ворог знов зайшов у місто підтверджують кадри місцевих мешканців. Зазначається, що наразі в Енергодар прибув 1 БТР і 3 "Урала".

Попри відсутність боїв території міста, мешканців просять залишатися в безпечних місцях.

Скупчення окупантів біля мерії – Відео телеграм-канал Енергоатом

Крім того, повідомляється, що російська техніка зосередилася біля будівлі поліції.

Російська техніка зосередилася біля будівлі поліції / Фото телеграм-канал Енергоатом



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