Возле многоэтажки в Херсоне упал снаряд: земля летела до последнего этажа – видео
Источник:Ярослав Янушевич
Оккупанты продолжают обстреливать Херсон. Российский снаряд 10 января разорвался под окнами пятиэтажки.
Один человек получил ранения, другие жители дома – шокированы, они показывают свои разрушенные квартиры. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Важно Россияне обстреляли Херсон: снаряд упал на перекрестке жилого квартала, есть жертва
Образовалась огромная воронка
Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что был "прилет" ракеты. Вероятно, С-300. В результате этого возле жилого массива образовалась огромная воронка, похожая на "озеро". Кстати, никаких военных целей поблизости не было. Это еще одно доказательство терроризма россиян.
Во дворе – огромная воронка, как немое свидетельство жестокости рашистов, ежедневно обстреливающих мирных жителей в их домах,
– написал Янушевич.
Земля летела до последнего этажа
В квартире горожанки Ларисы не осталось ни одного уцелевшего стекла, взрывной волной выбило дверь. Женщина и ребенок, который спокойно спал в своей постели, едва спаслись.
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что земля с места падения снаряда летела до последнего этажа. В доме разрушены балконы и вылетели окна.
Последствия "прилета" / Фото Кирилла Тимошенко и Юрия Соболевского: