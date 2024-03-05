В Теннесси разбился самолет: все, кто был на борту, погибли

В штате Теннесси разбился одномоторный самолет. Он упал на обочину шоссе I-40, перекрыв несколько полос для движения. К сожалению, все, кто был на борту небольшого самолета, погибли.

Полиция Нэшвилла сообщила, что авиакатастрофа произошла в понедельник, 4 марта, в 19:49 по местному времени. Самолет упал неподалеку от одного из аэропортов Теннесси.

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Жуткая авиакатастрофа в США

В полиции Нэшвилла рассказали, что вечером возле межштатной магистрали I-40 разбился одномоторный самолет. Авария произошла в западной части Нэшвилла неподалеку от супермаркета Costco. Самолет упал на траву и сразу вспыхнул.

В Нэшвилле самолет упал возле дороги: смотрите видео

Все, кто был на борту самолета, погибли. Пока неизвестно точное количество жертв.

Водители, которые двигались по автомагистрали в момент аварии, не пострадали. Также взрыв не нанес разрушений окружающим зданиям.

Самолет вспыхнул после аварии: смотрите видео

Что стало причиной аварии – пока неизвестно. Предполагают, что у самолета мог отказать двигатель. К слову, катастрофа произошла в 4,8 километра к югу от аэропорта имени Джона С. Тьюна. Вероятно, борт мог идти на посадку в этот аэропорт.

Сейчас все полосы на автомагистрали I-40 перекрыты, движение на этом участке ограничено. Правоохранители исследуют место аварии и собирают доказательства, чтобы провести расследование.

Во Флориде недавно тоже разбился самолет

Трагическая авиакатастрофа недавно произошла во Флориде. Так, 10 февраля самолет Bombardier Challenger 600 перевозил пять человек. Пилоты пытались совершить аварийную посадку на автомагистраль вблизи Неаполя, однако самолет загорелся. Сообщают, что при попытке посадки самолет столкнулся с транспортным средством.

По предварительной информации у небольшого самолета отказали оба двигателя, когда он приближался к аэропорту Неаполя. Самолет разбился в нескольких километрах от аэропорта.

К сожалению, два человека, которые были на борту, погибли. Трем другим людям, которые были на борту, удалось спастись. Как впоследствии стало известно, погиб 50-летний пилот и его 65-летний помощник. Спастись удалось 3 членам экипажа и 2 пассажирам.

Правоохранители заявили, что пока идет расследование, то о причинах авиакатастрофы не будут говорить.