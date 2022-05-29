Возле Попасной погиб тернопольский журналист Виталий Дерех

Во время боев с российскими убийцами в Донецкой области, в результате авиаудара, погиб журналист Виталий Дерех. Ему было 34 года.

Об этом сообщили на сайте Верховной Рады. Трагедия произошла 28 мая.

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Что известно о Герое

Виталий в возрасте 16 лет стал участником Оранжевой революции, а затем Революции Достоинства. Он был одним из первых, кто поступил в добровольческий батальон "Айдар" и командовал первым отделением первой роты. Мужчину наградили государственным Орденом за мужество III степени и пластовым Бронзовым крестом за геройский чин (спасение жизни).

В 2016-2018 годах Виталий работал в Муниципальном карауле Ивано-Франковска. Он был спасателем. В феврале мужчина снова пошел защищать Украину и руководил расчетом противотанковых средств и ликвидировал не одну единицу вражеской техники и русских солдат.

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Воспоминание друга

Побратим Виталия, политолог и историк Андрей Ковалев рассказал , что погибший был известным в Тернополе журналистом, художником, пластуном и членом шалаша "Орден Железной Остроги".

Виталий был талантливым журналистом, чрезвычайно креативным, иногда даже эпатажным, интеллектуал и всегда остроумный, чувствовал юмор от Бога. Настоящий авантюрист в хорошем понимании этого слова. Не боялся опасности и смерти,

– написал Ковалев.

В "Пласте" отметили, что Виталий работал репортером в газете "20 минут. Журналист ездил в редакционную экспедицию в Южную Африку в 2013 году.

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Еще один журналист, погибший в войне с Россией

Украинского защитника Александра Махова убили 4 мая . Он был журналистом и погиб в Харьковской области в боях под Изюмом. Мужчина работал на телеканалах "Дом", "Украина" и "Украина 24". Также вел подкаст "Военкор".

Махов был первым украинским журналистом, побывавшим на станции Вернадского в Антарктиде. Также он находился 2 недели в Санжарах с эвакуированными из Уханю.