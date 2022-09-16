Возле "прокуратуры" оккупантов в Луганске прогремел взрыв
16 сентября 2022 , 11:59Читати новину українською
В центре Луганска 16 сентября прогремел взрыв. По предварительной информации, это произошло у здания Генеральной прокуратуры.
Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 канал. О жертвах информации пока нет.
В центре Луганска услышали мощный взрыв
Вероятно, возле здания Генеральной прокуратуры квазиреспублики "лнр" прогремел взрыв, пишут пропагандисты.
В центре Луганска прогремел взрыв: смотрите видео