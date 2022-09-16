Возле "прокуратуры" оккупантов в Луганске прогремел взрыв

16 сентября 2022 , 11:59
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В центре Луганска 16 сентября прогремел взрыв. По предварительной информации, это произошло у здания Генеральной прокуратуры.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 канал. О жертвах информации пока нет.

В центре Луганска услышали мощный взрыв

Вероятно, возле здания Генеральной прокуратуры квазиреспублики "лнр" прогремел взрыв, пишут пропагандисты.

В центре Луганска прогремел взрыв: смотрите видео

 
Автор: Софія Ковнір