На щите вернулся 29-летний защитник из Волыни: свой последний бой принял вблизи Работино

Украина потеряла еще одного своего мужественного сына. В боях вблизи Работино на Запорожье последний бой принял Андрей Мельничук из Волыни.

Известно, что он был жителем поселка Марьяновка Волыни. А 3 декабря мужественному защитнику Украины исполнилось всего 29 лет.

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Отдал свою жизнь за Украину

О том, что Андрей Мельничук возвращается на щите, сообщили в Марьяновском поселковом совете. В нем отметили, что защитник пал в бою 2 января, мужественно выполняя свой военный долг, защищая свободу и независимость Украины.

Известно, что родился Андрей Мельничук 3 декабря 1994 года. Его мобилизовали на военную службу на следующий день после полномасштабного вторжения России на территорию Украины – 25 февраля 2022 года.

Искренние соболезнования родителям, жене, родным и близким погибшего. Вечное уважение, честь и слава Герою!

– пишут в поселковом совете.

5 января 2024 года погибшего Героя встретили его родители, жена, родные, друзья, односельчане и боевые собратья.

Погибшего героя встретили в родном поселке / Фото Марьяновского поселкового совета

Кортеж с павшим защитником двигался через центр поселка Марьяновка. Под вечер в его доме провели заупокойную панихиду. Чин похорон состоится 6 декабря. Похоронят Андрея Мельничука на кладбище в его поселке.

В обществе прощаются еще с одним Героем

Обратим внимание на то, что

Так, 7 января будут встречать кортеж с телом павшего Байденко Игоря. Известно, что он отдал свою жизнь в боях у села Крынки Херсонского района Херсонской области. Его призвали на службу по мобилизации в состав воинской части 7 ноября 2022 года.

Родился Игорь Байденко 9 сентября 1976 в селе Бужаны. Кортеж с павшим героем будет следовать из Луцка в село Бужаны, где его дом.

7 января похороны пройдут в Свято-Михайловском храме села Бужаны. А погребение – на местном кладбище.

выражает искренние соболезнования родным и близким павших героев. Низкий им поклон и пожизненная благодарность за подвиг, который они совершили для родной Родины.