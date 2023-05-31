Воюют с дронами: возле Севастополя снова громко

Во временно захваченном Севастополе в Крыму 31 мая произошла стрельба возле российских частей. Очевидно, оккупанты воюют с дронами.

Согласно сообщениям очевидцев, звуки стрельбы слышали в районе Стрелковой бухты, где базируется Черноморский флот России. Стрельба происходила с перерывами и имела схожий характер, как при сбивании объектов.

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Местные СМИ отмечают, что Стрелковая бухта является местом стоянки военных кораблей Черноморского флота России. Кроме того, в этом районе расположены несколько российских воинских частей, ответственных за береговую охрану.

Очевидцы также слышали "громкие хлопки" по улице Фадеева.

Звуки автоматной очереди в Севастополе 31 мая:

Позже представитель оккупационной администрации так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки – это якобы учебные стрельбы.

"Громкие звуки – это в тире Нахимовского училища идут учебные стрельбы. В городе все спокойно", – пытался успокоить Развожаев.



Оккупационные власти пытаются успокоить жителей / Скриншот из телеграма Развожаева

Оккупантам все чаще приходится устраивать незапланированные "учения"