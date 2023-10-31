Возле Севастопольской бухты слышали выстрелы: в сети сообщают о колоннах скорых

В Крыму снова неспокойно. Сообщения о взрывах в Севастополе или возле этого города стали уже регулярными.

Пока что о ситуации в Крыму очень мало данных. 24 Канал будет следить за ситуацией и информировать своих читателей.

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Что известно на этот момент

Телеграм-канал "Крымский ветер", освещающий ситуацию на оккупированных территориях и прежде всего в Крыму, вечером 31 октября сообщил, что у входа в Севастопольскую бухту слышна стрельба. Позже там появился пост о том, что по Севастополю едут колонны скорых – вероятно, везут раненых после прилета. Как говорится в публикации, кареты скорой едут в сторону военного госпиталя Черноморского флота.

Колонна скорых в Севастополе вечером 31 октября: смотрите видео

На видео, которое прислал подписчик этого телеграм-канала, заметно целых четыре скорых.

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