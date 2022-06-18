Возле Северодонецка мощные бои, враг не имеет успеха, по Лисичанску гонят издалека, – ОВА

Российские захватчики не оставляют попыток захватить Луганщину. Последние недели ситуация там достаточно напряженная, но контролируемая нашими бойцами.

Об актуальной ситуации в регионе рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Важно Враг дальше обстреливает и наносит авиаудары по украинским городам: ситуация на главных направлениях

По словам Гайдая, в Луганской области ситуация тяжелая, но контролируемая.

Что происходит в Северодонецке

Самая горячая точка области – Северодонецк, где продолжаются уличные бои, кафиры не контролируют город полностью.

Горячее в:

селах областного цента,

Тошковцы,

Золотое.

Российские захватчики не оставляют попыток отрезать трассу Лисичанск – Бахмут.

Наши защитники бьют россиян по всем направлениям. Недавно сбили самолет и взяли в плен орков. Ждем результатов разговоров.

Какая ситуация в Лисичанске

Гайдай добавил, что Лисичанск под плотными вражескими обстрелами. Тем не менее, идет "тихая" эвакуация, а гуманитарные грузы завозятся ежедневно.

"В ближайшее время сделаем запасы медикаментов для больницы", – пообещал Гайдай.

Актуально Ад под названием "Лисичанск": фоторепортаж словацкого журналиста

Россияне нанесли авиаудары по Сиротиному и Боровскому

Вблизи Сиротиного и Метелкиного наши воины успешно отразили штурм. Оккупант с потерями отошел на ранее занимаемые позиции. Как и недалеко от Горного.

При поддержке артиллерии россияне совершили штурмовые действия недалеко от Почечного. Украинские воины огнем вынудили их отказаться от этой идеи".

Враг обстрелял Сиротино и Боровское / Фото с телеграмму Сергея Гайдая

Ранее Гайдай сказал, что российские захватчики бросили на Луганщину очень много личного состава. Кафиры буквально не заканчиваются – лезут, как тараканы, и лезут. Упорные бои продолжаются в Северодонецке – там украинские военные держатся и наносят урон врагу. Очень тяжелые сражения вблизи Золотого и Тошковки.

Говорят, что кафиры устают. Да, приходящие устают. Но они не кончаются. Как тараканы лезут из всех щелей. Но мы все равно победим, – подчеркнул Сергей Гайдай.

Он добавил, что россияне постоянно обстреливают Лисичанск. Там, к сожалению, много погибших. Лишь вчера захватчики нанесли авиаудар по одному из домов, где скрывались местные жители.

Украинские бойцы сбили вражеский Су-25: смотрите видео