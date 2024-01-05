На Волыни правохранитель сбил подростка: ДБР расследует смертельное ДТП

На Волыни правоохранитель на служебном автомобиле насмерть сбил 14-летнего подростка. За расследование дела взялось Государственное бюро расследований.

Предварительно, правоохранитель был трезв. В пресс-службе ДБР раскрыли подробности трагической аварии.

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Правоохранитель сбил насмерть подростка

В ДБР сообщили, что авария произошла 4 января около 20.00 в селе Пульмо Ковельского района, на улице Независимости. В этот момент на улице шел дождь, а автомобиль, за рулем которого находился правоохранитель, двигался на высокой скорости.

Водитель служебного автомобиля, правоохранитель, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку во время дождя и совершил наезд на пешехода. 14-летний парень двигался в попутном направлении. От полученных травм парень погиб на месте происшествия,

– говорится в сообщении.

Известно, что работники ДБР начали расследование по факту трагического ДТП. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК).

Парень возвращался домой с сестрой

В комментарии "Район.Шацк" староста села Оксана Тумик рассказала, что 14-летний парень возвращался с младшей сестрой домой. Они проводили подружку домой. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет тюрьмы.

Сестра парня говорит, что автомобиль ехал очень быстро. Очевидцы также рассказывали, что водитель был трезв.

Следствие не разглашает, в каком именно подразделении работает мужчина. Однако издание ZAXID.NET из собственных источников стало известно, что говорится о пограничнике.