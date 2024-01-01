В воскресенье утром, 31 декабря, на трассе у Ниредьгазы автобус с украинскими номерами съехал в кювет и перекинулся. Об этом сообщают венгерские СМИ со ссылкой на региональное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Венгрии.

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Травмированные доставлены в больницу

В результате аварии пострадали 20-летняя женщина и 15-летняя девушка, которых вскоре доставили в медицинское учреждение. Другие пассажиры не без помощи представителей спасательной службы смогли выбраться из автобуса и продолжили поездку по другому транспорту.

Автобус взлетел в кювет близ Ниртуры в уезде Сабольч-Сатмар-Берег, о чем сообщило региональное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. По информации спасателей, в аварии два человека были травмированы,

– пишет венгерское издание Demokrata.

Добавим, что пассажиры были в пути в Австрию. В автобусе с украинскими номерами ехали всего 35 человек, которые намеревались добраться до этой страны.

Важно, что спасатели оперативно отреагировали на событие, оказав помощь пострадавшим Они организовали эвакуацию пострадавших пассажиров в медицинское учреждение.

Аварии и ДТП: последние новости

Трагедия в Польше. 31 декабря, в последний день года, украинское общество понесло потери. На дороге между Гливице и Жерницей автомобиль с украинцами врезался в дерево. Инцидент произошел в 12:40 по местному времени, унеся жизни трех человек. Полиция проводит расследование причин аварии.

31 декабря, в последний день года, украинское общество понесло потери. На дороге между Гливице и Жерницей автомобиль с украинцами врезался в дерево. Инцидент произошел в 12:40 по местному времени, унеся жизни трех человек. Полиция проводит расследование причин аварии. Катастрофа возле Стамбула. В Турции, на автомагистрали Сакария-Северное Мраморное шоссе, произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись 7 транспортных средств, в том числе 3 автобуса. Авария привела к гибели 10 человек и травмированию более 50. Среди пострадавших есть украинки. Причиной ДТП могла стать плохая видимость из-за густого тумана.

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Обе страны мобилизовали спасательные службы для оказания помощи пострадавшим. В Польше и Турции проводятся расследования по обстоятельствам этих аварий, а также принимаются меры по повышению безопасности на дорогах, особенно в условиях ухудшения погодных условий.