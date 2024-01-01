У неділю вранці, 31 грудня, на трасі біля Ніредьгази автобус з українськими номерами з'їхав у кювет та перекинувся. Про це повідомляють угорські ЗМІ з посиланням регіональне управління з ліквідації наслідків стихійних лих Угорщини.

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Травмовані доставлені до лікарні

Внаслідок аварії постраждали 20-річна жінка та 15-річна дівчина, яких невдовзі доставили до медичного закладу. Інші пасажири не без допомоги представників рятувальної служби змогли вибратися з автобуса та продовжили подорож іншим транспортом.

Автобус злетів у кювет поблизу Ніртури в повіті Сабольч-Сатмар-Берег, про що повідомило регіональне управління з ліквідації наслідків стихійних лих. За інформацією рятувальників, в аварії двоє людей були травмовані,

– пише угорське видання Demokrata.

Додамо, що пасажири були в дорозі до Австрії. В автобусі з українськими номерами їхали загалом 35 осіб, які мали намір дістатися до цієї країни.

Важливо, що рятувальники оперативно відреагували на подію, надавши допомогу постраждалим. Вони організували евакуацію постраждалих пасажирів до медичного закладу.

Аварії та ДТП: останні новини

Трагедія в Польщі. 31 грудня, в останній день року, українська громада зазнала втрати. На дорозі між Глівіце та Жерницею автомобіль з українцями врізався в дерево. Інцидент стався о 12:40 за місцевим часом, забравши життя трьох осіб. Поліція веде розслідування причин аварії.

31 грудня, в останній день року, українська громада зазнала втрати. На дорозі між Глівіце та Жерницею автомобіль з українцями врізався в дерево. Інцидент стався о 12:40 за місцевим часом, забравши життя трьох осіб. Поліція веде розслідування причин аварії. Катастрофа біля Стамбула. У Туреччині, на автомагістралі Сакарія-Північне Мармурове шосе, сталася масштабна ДТП, в якій зіткнулися 7 транспортних засобів, зокрема 3 автобуси. Аварія призвела до загибелі 10 осіб та травмування понад 50. Серед постраждалих є українки. Причиною ДТП могла стати погана видимість через густий туман.

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Обидві країни мобілізували рятувальні служби для надання допомоги постраждалим. В Польщі та Туреччині проводяться розслідування щодо обставин цих аварій, а також вживаються заходи для підвищення безпеки на дорогах, особливо в умовах погіршення погодних умов.