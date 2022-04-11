Возле виллы пропагандиста Шария в Испании украинцы провели еще одну акцию протеста

Украинцы провели очередную акцию протеста под виллой Шария в Испании. Активисты принесли с собой красноречивые плакаты, где призвали пропагандиста, в частности, пойти вслед за российским кораблем.

Протест состоялся 10 апреля прямо под заграничным имением русофила. Об этом сообщил активист Сергей Стерненко на своей странице в телеграме и опубликовал фото с демонстрации.

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Протест под виллой Шария в Испании

Неравнодушные украинцы в Испании пришли к вилле Шария по адресу Calle Pescados №7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona. С собой они принесли не только плакать, но и "подарки" – символические окровавленные "трофеи" для Толи, ссылаясь на зверства россиян в Буче, которые пропагандист, в частности, пытался опровергнуть.

Сам Толя (Шарий – ред. 24 канал) почему-то побоялся выйти. Так же, как он боится возвращаться в Украину или хотя бы в свою любимую Россию. Ему гораздо удобнее работать против Украины в цивилизованной Испании, а не в отсталом Мордоре,

– подчеркнул Стерненко.

Протест украинцев под виллой пропагандиста Шария в Испании / Фото bergenrabbit.net

Манифест протестующих Шарию: смотрите видео