МАГАТЭ: возле ЗАЭС обнаружили разрушенную станцию радиационного мониторинга

Международное агентство по атомной энергии заявило, что обстрелы и пожары разрушили внешнюю станцию радиационного мониторинга. Это снизило вероятность выявлять и измерять радиоактивные выбросы.

В МАГАТЭ рассказали, что станция ориентировочно в 16 километрах от Запорожской атомной электростанции. Перед этим в агентстве заявили, что атаки беспилотников разрушили две подстанции в Энергодаре.

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Что говорят в МАГАТЭ о последствиях разрушения

В МАГАТЭ заявили, что станцию внешнего радиационного мониторинга разрушили обстрелы и пожары в течение недели.

Генеральный директор Рафаэль Гросси заявил, что теперь во время аварийных ситуаций стало еще труднее выявлять и измерять любые радиоактивные выбросы.

Связь со станцией специалисты МАГАТЭ потеряли еще днем 24 июня, однако из-за ситуации с безопасностью команда не смогла получить доступ к месту, чтобы подтвердить повреждения.

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что сейчас работают только 4 станции из 14, которые действовали до полномасштабного вторжения России в Украину.

Кстати, в коммюнике по итогам Саммита мира говорится, что использовать ядерное оружие в Украине не допустимо. Там также указано, что украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую АЭС, должны работать: