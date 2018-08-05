Возле берегов Швеции пьяный российский капитан посадил судно на мель: видео

Возле берегов Швеции нетрезвый капитан из России посадил судно на мель. С мужчиной пытались связаться моряки, но он не реагировал.

Об этом сообщает Sydsvenskan. Читайте также: Швеция приобретет у США мощный ракетный комплекс Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 августа. Судно заметил экипаж, который шел неподалеку от буксира. Моряки в течение получаса пытались связаться с капитаном корабля, однако у них ничего не получилось. После чего они вызвали полицию. По данным местной полиции, в крови 53-летнего капитана-россиянина обнаружили 2,5 промилле алкоголя. Возле берегов Швеции пьяный капитан посадил судно на мель: видео

