Возле берегов Швеции пьяный российский капитан посадил судно на мель: видео
Возле берегов Швеции нетрезвый капитан из России посадил судно на мель. С мужчиной пытались связаться моряки, но он не реагировал.
Об этом сообщает Sydsvenskan.
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Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 августа.
Судно заметил экипаж, который шел неподалеку от буксира. Моряки в течение получаса пытались связаться с капитаном корабля, однако у них ничего не получилось. После чего они вызвали полицию.
По данным местной полиции, в крови 53-летнего капитана-россиянина обнаружили 2,5 промилле алкоголя.
Возле берегов Швеции пьяный капитан посадил судно на мель: видео
Источник: 24 Канал
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