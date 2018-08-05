Біля берегів Швеції нетверезий капітан з Росії посадив судно на мілину. З чоловіком намагалися зв'язатися моряки, але він реагував.

Про це повідомляє Sydsvenskan. Читайте також: Швеція придбає у США потужний ракетний комплекс Інцидент стався ввечері в п'ятницю, 3 серпня. Судно помітив екіпаж, що йшов неподалік буксира. Моряки протягом півгодини намагалися зв'язатися з капітаном корабля, однак в них нічого не вийшло. Після чого вони викликали поліцію. За даними місцевої поліції, в крові 53-річного капітана-росіянина виявили 2,5 проміле алкоголю. Біля берегів Швеції п'яний російський капітан посадив судно на мілину: відео

