Біля берегів Швеції п'яний російський капітан посадив судно на мілину: відео
Біля берегів Швеції нетверезий капітан з Росії посадив судно на мілину. З чоловіком намагалися зв'язатися моряки, але він реагував.
Про це повідомляє Sydsvenskan.
Читайте також: Швеція придбає у США потужний ракетний комплекс
Інцидент стався ввечері в п'ятницю, 3 серпня.
Судно помітив екіпаж, що йшов неподалік буксира. Моряки протягом півгодини намагалися зв'язатися з капітаном корабля, однак в них нічого не вийшло. Після чого вони викликали поліцію.
За даними місцевої поліції, в крові 53-річного капітана-росіянина виявили 2,5 проміле алкоголю.
Біля берегів Швеції п'яний російський капітан посадив судно на мілину: відео
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Росія і Китай створюють свій аналог НАТО10 травня 2015 , 11:12
Біткойн встановив небувалий раніше рекорд17 грудня 2017 , 19:00
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00