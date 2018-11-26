Возле консульства РФ во Львове активисты курят шины

Активисты нескольких организаций и другие неравнодушные граждане собрались у генерального консульства Российской Федерации во Львове и протестуют против открытой агрессии Кремля.

Об этом сообщил Национальный Корпус Львовщины на своей странице в Facebook.

Читайте также: В Украине могут объявить военное положение: что это значит

Прямо сейчас активисты Национального Корпуса Львовщины под стенами консульства РФ во Львове протестуют против открытой агрессии Москвы и выступают в поддержку пленных украинских моряков,

– говорится в сообщении.

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничныйкорабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.